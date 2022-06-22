Причиной пожара на нефтезаводе под Ростовом мог стать удар беспилотника

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области мог загореться после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области ГУ МЧС России по Ростовской области

По его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили работники предприятия.

«Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — заявил собеседник агентства.

Ранее очевидцы сняли возможный удар беспилотника по заводу на видео. На кадрах, предположительно, виден момент удара, из-за которого началось возгорание.

Утром 22 июня стало известно о пожаре на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода под Ростовом. По информации МЧС, возгорание началось в теплообменнике. На данный момент пожар локализован.