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51 минуту назад

Появились подробности о пожаре на нефтезаводе в Ростовской области

Lenta.ruиещё 19

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области мог загореться после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти.

Причиной пожара на нефтезаводе под Ростовом мог стать удар беспилотника
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской областиГУ МЧС России по Ростовской области

По его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили работники предприятия.

«Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — заявил собеседник агентства.

Ранее очевидцы сняли возможный удар беспилотника по заводу на видео. На кадрах, предположительно, виден момент удара, из-за которого началось возгорание.

Под Ростовом загорелся нефтеперерабатывающий завод

Утром 22 июня стало известно о пожаре на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода под Ростовом. По информации МЧС, возгорание началось в теплообменнике. На данный момент пожар локализован.

20 июня ВСУ нанесли удар по российским буровым вышкам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. На момент атаки на платформах предприятия находились 109 работников. В результате пострадали три человека, еще семь пропали без вести.

Происшествия,Сергей Аксенов,
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