Троих экс-сотрудников Минобороны осудили за хищение 58 млн рублей

В Санкт-Петербурге вынесли приговор троим бывшим сотрудникам Минобороны за мошенничество и взяточничество. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

По данным следствия, трое мужчин с сентября 2013 по июнь 2017 года подали в Западное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны 79 заявок на получение средств на покупку жилья для участников накопительно-ипотечной системы. В процессе оформления субсидий злоумышленники использовали подложные документы лиц, не являющихся военнослужащими. В 40 случаях экс-сотрудникам Минобороны удалось получить бюджетные средства. Общая сумма нанесенного ущерба составила 58 389 460 рублей.

Помимо 79 случаев мошенничества, следствие раскрыло еще 7 эпизодов хищения одним из фигурантов дела бюджетных средств, а также 20 случаев получения мужчинами взяток за содействие и способствование поступлению граждан на военную службу, либо переводу военнослужащих к новым местам службы. Всего осужденные совершили уголовных 126 преступлений.

По решению Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда, фигурантов дела приговорили к 3,5, 7,5 и 8 годам лишения свободы, а также к нескольким штрафам и конфискации имущества.