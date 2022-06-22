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15 минут назад

Троих экс-сотрудников Минобороны осудили за взяточничество и хищение 58 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

В Санкт-Петербурге вынесли приговор троим бывшим сотрудникам Минобороны за мошенничество и взяточничество. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Троих экс-сотрудников Минобороны осудили за хищение 58 млн рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным следствия, трое мужчин с сентября 2013 по июнь 2017 года подали в Западное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны 79 заявок на получение средств на покупку жилья для участников накопительно-ипотечной системы. В процессе оформления субсидий злоумышленники использовали подложные документы лиц, не являющихся военнослужащими. В 40 случаях экс-сотрудникам Минобороны удалось получить бюджетные средства. Общая сумма нанесенного ущерба составила 58 389 460 рублей.

Помимо 79 случаев мошенничества, следствие раскрыло еще 7 эпизодов хищения одним из фигурантов дела бюджетных средств, а также 20 случаев получения мужчинами взяток за содействие и способствование поступлению граждан на военную службу, либо переводу военнослужащих к новым местам службы. Всего осужденные совершили уголовных 126 преступлений.

По решению Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда, фигурантов дела приговорили к 3,5, 7,5 и 8 годам лишения свободы, а также к нескольким штрафам и конфискации имущества.

Ранее стало известно, что гражданского фигуранта дела о хищении у «Воентелекома» приговорили к четырем годам колонии.

Происшествия,Воентелеком,
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