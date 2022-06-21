Спасены, по предварительным данным, не все сотрудники буровых платформ "Черноморнефтегаза", атакованных украинскими вооруженными формированиями. Однако надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется.

Об этом Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", - написал Крючков.

Источник в экстренных службах добавил, что семь человек остаются пропавшими без вести после удара. Он также добавил, что трое получивших ранения остаются в больнице.

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела Украиной буровой платформы в Черном море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным СК, 20 июня военнослужащие ВСУ обстреляли платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения в акватории Черного моря. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», скорее всего, нанесен украинскими военными ракетами производства Великобритании или США.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Аксенов добавил, что пять человек спасены, трое из них ранены. Поиски еще семи продолжаются.

Всего в момент ударов на буровых находились 109 человек. По словам Аксенова, первый удар был в 8.37 мск, всего по трем буровым вышкам были нанесены три удара. В спасательной операции Минобороны задействована авиация, используются патрульные корабли.

На обстрелянной Вооруженными силами Украины (ВСУ) платформе «Черноморнефтегаза» пожар перекинулся к скважине. С таким заявлением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, потушить возгорание не удается до сих пор.

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — рассказала сенатор агентству.

Пострадавшие при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказала сенатор от республики Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале.

«Реанимационных больных нет. Крымскими медиками оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написала сенатор.

По ее словам, поиск людей на месте происшествия результатов пока не дает. В поисковой операции задействованы вертолеты, вопрос состояния здоровья раненых и поиска пропавших без вести находится под особым контролем главы республики Сергея Аксенова, добавила сенатор.

Родственникам пострадавших при ударе по буровым платформам "Черноморнефтегаза" выплатят пособия. Об этом заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

"Будут выплачены пособия на федеральном уровне, на республиканском, вне всякого сомнения", – приводит его слова ТАСС.

Константинов также выразил надежду, что пропавших без вести при ЧП удастся найти живыми.

Власти Крыма в ближайшее время подсчитают ущерб от нанесенного Украиной удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Оценка ущерба начата, над этим вопросом работает исполнительная власть на сегодняшний момент, оценивает ущерб. В ближайшее время мы об этом будем знать и примем соответствующие меры. Исполнительная власть в лице губернатора делает все возможное для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который был нанесен со стороны Украины. Я точно уверен, что наши вышки будут восстановлены и продолжат свою работу. Мы примем ряд мер, которые позволят обезопасить в будущем и не допустить подобных эксцессов", - заявил Шеремет.

Он также считает, что удар ВСУ по буровым платформам не связан с островом Змеиный.

"Я не думаю, что это [нанесение удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза"] связано с островом Змеиный, который не является, мне кажется, тем важным форпостом, за который есть смысл им сегодня бороться. У них более важные задачи, в том числе и на политическом поприще. Я думаю, что такие акции - больше политическая мотивация для информационного поля. Им надо демонстрировать очередные победы, а победы, видите, [Киев демонстрирует] над гражданской инфраструктурой и над мирными гражданами", - сказал Шеремет.

Как заявил ранее ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", скорее всего, нанесен украинскими военными ракетами производства Великобритании или США.

Удар Киева по буровым платформам "Черноморнефтегаза" вряд ли мог быть связан со стремлением установить контроль над островом Змеиный. Для Украины остров Змеиный не является важным форпостом, их цель в демонстрации своих сил в информационном поле, такое мнение выразил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Я не думаю, что это [нанесение удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза"] связано с островом Змеиный, который не является, мне кажется, тем важным форпостом, за который есть смысл им сегодня бороться. У них более важные задачи, в том числе и на политическом поприще. Я думаю, что такие акции - больше политическая мотивация для информационного поля. Им надо демонстрировать очередные победы, а победы, видите, [Киев демонстрирует] над гражданской инфраструктурой и над мирными гражданами", - сказал Шеремет.

Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" повлек экологический ущерб для всего Черного моря и всех стран региона, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Это ущерб не только России и Украине, которые наиболее близки к этому месту расположения вышек. Это ущерб экологический всему Черному морю и всем странам Причерноморья", - сказал Цеков ТАСС.

Сенатор обратил внимание, что ранее страны региона уклонились от реакции на распространение украинских корабельных мин по морской акватории, которые "срывает и разносит по всему Черному морю".

Кроме того, Сергей Цеков сообщил, что "Черноморнефтегаз" могут включить в перечень предприятий для подачи иска к Киеву, который готовит Государственный совет Республики Крым.

Нападение Украины на буровую платформу "Черноморнефтегаза" было бездумным и безумным шагом, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Это нападение, как и все, что делает сейчас Украина, - безумно и бездумно. Это гражданский объект, где работают мирные люди, и вывод его из строя никак не влияет на газоснабжение полуострова. Так ведут себя обезумевшие от бессилия - террористы. И это, конечно, не останется безнаказанным", - написал Развожаев в понедельник в своем Telegram-канале.

Представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Украины назвали атаку на буровые платформы Крыма «проявление террористической сущности киевского режима». Там отметили, что постоянно ощущают себя в опасности и сравнили официальные власти Украины с режимом фашистов в Германии. Слова чиновников приводит РИА Новости.

Атака на буровые платформы Крыма — это терроризм, так был совершён удар по мирным объектам. Пока будет существовать нынешний киевский режим, мы будем постоянно в опасности и находиться под угрозой, — сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ему вторил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который заявил, что атака на гражданские объекты якобы доказывает превращение Украины «в террористическую организацию».

Там вообще не воспринимают никаких правил ведения военных действий. Это типичные нацисты. Они поступают так же, как поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны, — сказал Стремоусов.

Неадекватный удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на месторождении «Одесское», скорее всего, был нанесен Киевом при посредничестве Запада, заявили военные эксперты в интервью изданию "Взгляд".

На эту мысль Украину натолкнули США, поскольку ранее Киеву не приходило в голову наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры РФ, считает военный эксперт Александр Бартош.

Другой эксперт заявил, что месторождение защищают системы ПВО и истребительная авиация, а также силы Черноморского флота.

«Почему атака все-таки была осуществлена? Судя по всему – хотя про это нигде не говорят – там создавались помехи силами и средствами западных стран, а также проводились глубокая разведка и отвлекающие маневры», – предположил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Подтверждение тому - то, что за неделю до удара американские коммерческие спутники вели съемку этого района. Хатылев считает, что целью атаки было заставить Россию подвести поближе военные суда, чтобы затем атаковать их американскими «Гарпунами». Эксперт заявил, что РФ может ударить по всей системе управления ВСУ на Украине.

Киевский режим этим неадекватным ударом продемонстрировал, что он опасен для всего черноморского региона. При разрушении платформ России и соседним странам грозила бы экологическая катастрофа, отметил Бартош.

«Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году», – указал эксперт.

Политическая логика Киева, считает Бартош, в том, чтобы усилить свои позиции за переговорным столом, продемонстрировав, что Украина может нанести ущерб энергетике и экономике России. Расчет не совсем продуманный, заметил эксперт, так как подвергшиеся атаке буровые установки не являются стратегически важным объектом.