Стали известны подробности пропажи Ан-2 в Якутии

У самолета Ан-2, который пропал с радаров в Якутии, не сработали аварийные маяки. Такие подробности пропажи воздушного судна стали известны источнику ТАСС в экстренных службах.

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«Аварийные маяки не сработали, из-за чего неизвестно предполагаемое местонахождение самолета», — заявил собеседник агентства.

Самолет Ан-2 пропал с радаров во вторник, 21 июня. По данным МЧС, на его борту находятся два члена экипажа и один пассажир, также воздушное судно перевозит тонну груза.