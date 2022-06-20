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30 минут назад

Bild: бизнесмена из ФРГ обвиняют в незаконной передаче России деталей для развития ОМУ

ТАСС

Предприниматель из Германии обвиняется в незаконной поставке России деталей для развития оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом в понедельник сообщила газета Bild.

Немца обвинили в передаче РФ деталей для оружия массового уничтожения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее утверждению, речь идет о предпринимателе из Лейпцига Александре С. (57 лет), который, как отмечается, незаконно поставлял в Россию детали и машины, пригодные для разработки и производства оружия массового уничтожения. В понедельник, как отмечает издание, он сделал признание, по крайней мере, наполовину, после того, как суд назначил мужчине максимальное наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

"Я знал, что мне нужны разрешения на экспорт," - заявил подозреваемый в Верховном суде Дрездена. Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии подозревало одного из российских пользователей в передаче устройств, таких как теплообменники, военной промышленности. По версии суда, Александр С. тогда искал безобидных фиктивных покупателей - вроде медицинской академии. "Я также хотел доставить товар", - заключил он.

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