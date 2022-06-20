Немца обвинили в передаче РФ деталей для оружия массового уничтожения

По ее утверждению, речь идет о предпринимателе из Лейпцига Александре С. (57 лет), который, как отмечается, незаконно поставлял в Россию детали и машины, пригодные для разработки и производства оружия массового уничтожения. В понедельник, как отмечает издание, он сделал признание, по крайней мере, наполовину, после того, как суд назначил мужчине максимальное наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.