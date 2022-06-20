В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
49 минут назад

СМИ: испанский маркиз и граф убил двух женщин и покончил с собой

ТАСС

Испанский маркиз и граф Фернандо Гонсалес де Кастехон и Хордан де Урриес, как предполагается, убил свою возлюбленную и еще одну женщину, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

Испанский маркиз и граф убил двух женщин и покончил с собой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее информации, в доме на улице Серрано в Мадриде были найдены трое погибших с огнестрельными ранениями. Полиция расследует, убил ли 53-летний мужчина свою 44-летнюю подругу и еще одну женщину. Все они являются подданными Испании.

Как передает радиостанция Cadena SER, при обыске в доме графа правоохранители нашли оружие, а также фотографии испанского диктатора Франсиско Франко и Адольфа Гитлера.

Ранее служба экстренной помощи Мадрида подтвердила, что в одном из домов в Мадриде были найдены трое погибших с огнестрельными ранениями.

Происшествия,Франсиско Франко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители