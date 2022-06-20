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1 час назад

В Подмосковье поймали избившего двух подростков в электропоезде мужчину

Мослентаиещё 6

Правоохранительными органами в подмосковной Истре задержан подозреваемый в избиении двух подростков в электропоезде, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

В Истре задержан избивший двух подростков в электричке мужчина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.comNikolay Gyngazov / Globallookpress.com

«Мужчина задержан и в ближайшее время будет доставлен следователю для проведения с ним комплекса следственных действий», — говорится в сообщении.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия, совершенное по мотивам ненависти или вражды в железнодорожном транспорте»). Одним из поводов для этого стала информация СМИ с видеороликом, «на котором запечатлены хулиганские действия мужчины в адрес двух подростков, находящихся в вагоне электропоезда», сообщает ведомство.

Ранее мужчина избил подростков в подмосковной электричке из-за пирсинга. Видео инцидента появилось ранее в соцсетях.

Происшествия,Следственный комитет,
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