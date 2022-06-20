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53 минуты назад

В Крыму обнаружили тело одного из унесенных на матрасе в море детей

Lenta.ruиещё 2

В Крыму туристы обнаружили тело одного из детей, унесенных в море на матрасе, — впоследствии выяснилось, что погибшим является четырехлетний мальчик. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму нашли тело унесенного на матрасе в море ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что тело обнаружили в двух километрах от места поисков.

Ранее сообщалось, что спасатели обследовали свыше пяти квадратных километров акватории и шести километров береговой линии. К операции по поиску привлечено 32 человека и восемь единиц техники.

13 июня стало известно о пропаже в Крыму двух детей — четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло в открытое море на матрасе. Трагедия произошла на одном из пляжей поселка Мирное Штормового сельского поселения. Впоследствии отец одного из детей заявил, что причиной произошедшего стал сильный ветер.

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