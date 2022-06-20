В России оценили последствия удара Украины по буровым платформам

Последствия удара

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Трудности с обеспечением региона газом после атаки, виновными в которой глава Крыма Сергей Аксенов назвал украинских военных, будут временными, считает аналитик.

«Газопровод был построен с запасом мощности. Сейчас он может увеличить поставки, никаких проблем не будет. Единственная сложность может быть в том, что пока идет перенастройка внутренних потоков газа, возможны внутренние перебои. Но они будут не долгосрочные, в течение дня или нескольких дней газоснабжение будет налажено, потребители с проблемами не столкнутся», — сказал он.

Как рассказал глава Крыма, удар по буровым платформам был нанесен около восьми утра. Во время атаки на вышках находилось 109 человек, 21 уже эвакуирован. Также известно о пяти пострадавших.

Наиболее серьезным был удар по первой вышке, заявил Аксенов. По словам Игоря Юшкова, повреждения буровых платформ могут стать критичными.

«Самоподъемные буровые платформы довольно новые, их построили в начале 2010-х годов в Турции, в этом плане это хорошие и дорогие технологические объекты. Если они будут повреждены, это удар отдельный по "Черноморнефтегазу". Такие платформы — вещь дорогая и новая. Мы не знаем, какие платформы повреждены и насколько они повреждены», — отметил специалист.

Как работает «Черноморннефтегаз»?

«Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму. В 2014 году после вхождения полуострова в состав России активы компании были национализированы. Раньше «Черноморнефтегаз» играл большую роль для региона, но со временем добыча снизилась примерно в два раза, рассказал Игорь Юшков.

«"Черноморнефтегаз" на пике добывал около двух миллиардов кубов, но потом часть отдаленных от берега объектов закрыли. Потому что были отдельные попытки Украины захвата этих платформ, это было в 2017-2018 годах, приближались суда, российским пограничникам приходилось их отгонять, все были напряжены, поэтому часть платформ отвели. Тогда сократилась добыча, стали добывать около миллиарда кубов. Основную роль на себя берет трубопровод, который идет из Кубани, новые электростанции в Симферополе и Севастополе запитываются в основном с Кубани», — объяснил аналитик.

Украинская сторона не делала заявлений относительно атаки.

Не менее пяти человек пострадали 20 июня в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по расположенным к северу от Крыма буровым платформам "Черноморнефтегаза". Семеро остаются пропавшими без вести, их поиск продолжается.

Наиболее ощутимым был удар по одной из платформ. На остальных, по предварительной информации, никто не пострадал.

ТАСС собрал основные факты о происшествии.

Что произошло

ВСУ нанесли по буровым платформам "Черноморнефтегаза" три удара, первый - в 08:37 мск.

Наиболее серьезным был удар по одной из нескольких платформ, где находились 12 человек. Пятерых уже спасли, остальные пока считаются пропавшими без вести.

У двоих пострадавших ожоги, у одного - осколочное ранение. Они вертолетами доставлены на берег, первые раненые уже находятся в больницах Крыма.

На остальных объектах, по предварительной информации, раненых и погибших нет.

Всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" в момент удара находились 109 человек, 21 из них эвакуирован.

Как реагируют власти

При поддержке Минобороны РФ ведется спасательная операция. В ней задействованы патрульные суда и авиация.

В Крыму ждут новых провокаций со стороны Украины и начали усиливать охрану важных объектов.

Республика защищена достаточным числом средств ПВО, прикрыта вся сухопутная часть Крыма, а также Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Власти заверяют, что отдыхающим в Крыму нечего опасаться.

Рисков в газоснабжении региона также нет.

Где расположены платформы

Пострадавшие буровые платформы "Черноморнефтегаза" расположены к северу от Крымского полуострова, близ Одессы. Добыча там сейчас приостановлена, но месторождение не уничтожено.

По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, в результате удара могла произойти техногенная катастрофа, способная затронуть и расположенную в 71 км Одессу.

"Черноморнефтегаз" принадлежит Республике Крым и эксплуатирует месторождения на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

Добыча на пострадавшем от удара Украины месторождении, разрабатываемом "Черноморнефтегазом" в Черном море под Одессой, приостановлена, но на нем удалось предотвратить техногенную катастрофу. Об этом ТАСС сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Смогли спасти месторождение, предотвратить технологическую катастрофу", - сообщила Ковитиди, уточнив, что добыча на месторождении приостановлена.

Сенатор также сообщила, в ходе удара повреждения получила одна платформа.

"Одесское газовое месторождение разрабатывается "Черноморнефтегазом" с 2012 года. Дополнительные скважины добурены в 2017 и 2018 годах. Всего три платформы: БК1, БК2, БК3. БК2, БК3 не пострадали, БК1 будет восстановлена. Добыча газа на Одесском месторождении будет продолжена", - сообщила Ковитиди.

Она также подчеркнула, что после атаки ВСУ могли бы пострадать жители Одессы.

"Они [ВСУ] прекрасно знают, что месторождение находится буквально рядом, 71 км от Одессы. И взрывать газовое месторождение в данном случае еще и в море — это не поддается никакой логике. Оценку этому нужно дать, и давать ее нужно как России, так и людям, которые живут в Одессе", - сказала ТАСС Ковитиди.

Она также отметила, что, по ее мнению, ВСУ, не задумываясь, наносят удары. Ковитиди также выразила недопонимание, кому хотели сделать "больнее" ВСУ - России или мирным жителям Одессы.

Работников буровой платформы "Черноморнефтегаза", пострадавших при атаке со стороны Украины, переведут из районной больницы в клинику Симферополя, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

"В основном повреждения в результате ожогов, различной степени травмы. На сегодня принято решение, вылетела бригада санавиации, будут данные пациенты переведены в шестую городскую больницу в ожоговое отделение для дальнейшего лечения", - сказал Скорупский.

Он уточнил, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.

Коммерческие спутники США фотографировали район Черного моря, где расположены буровые платформы «Черноморнефтегаза», за неделю до удара Вооруженных сил Украины по объекту. Об этом сообщают корреспонденты РИА «Новости».

Отмечается, что спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 снимали район, где находятся буровые платформы, 11, 13 и 14 июня.

Ранее Аксенов заявил, что ВСУ нанесли три удара по буровым «Черноморнефтегаза».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что удар по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» стоит расценивать как теракт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Атака на российские платформы – это теракт. По-другому это назвать сложно. Удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам», — сказал он.

За атакой на буровые вышки «Черноморнефтегаза» последует ответные удары, они будут нанесены по центрам принятия решений. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Украинские вооруженные силы 20 июня нанесли три удара по трем вышкам «Черноморнефтегаза». Первый удар был нанесен в 8:37 мск. В момент атаки на вышках находились 109 человек, 21 из них был эвакуирован.

Как уточнил Шеремет агентству, попавшие под удар платформы находятся в районе острова Змеиный. По его словам, атака украинской армии на гражданские объекты развязала руки России.

«Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они не скоро оправятся», — сказал Шеремет.

По его словам, если выяснится, что для атаки применялось оружие, поставленное странами Запада, они также понесут ответственность за произошедшее.

Крымский полуостров получает газ в штатном режиме после удара Украины по буровым платформам в Черном море, сказал глава региона Сергей Аксенов.

«Газ пока в штатном режиме подается. У нас по поручению президента РФ проложена труба газовая с материка. Если сейчас в аварийном режиме мы приостановим откачку, то будет подача с материка», – заявил Аксенов в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.

Он добавил, что рисков в газоснабжении для полуострова нет.

Крымский полуостров максимально прикрыт с сухопутной части силами противовоздушной обороны, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает», – заявил Аксенов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Между тем член думского комитета по туризму Алексей Черняк заявил, что нападение Украины на буровые платформы в Черном море не повлияет на туристическую инфраструктуру.