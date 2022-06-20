Генерала ВКС осудили на пять лет за взятку и лишили звания

Военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майора Андрея Кобана. Об этом сообщают «Известия».

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Помимо этого его лишили звания генерала-майора и конфисковали имущество стоимостью 11 миллионов рублей. Кобана взяли под стражу в зале суда. В ходе расследования он сознался в содеянном и заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой.

По версии следствия, фигурант получил взятку в 16 миллионов рублей от руководства Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники за отсрочку выполнения военного заказа. Из них пять миллионов он получил наличными, а 11 — в виде оплаты отдыха в Крыму и покупки имущества.