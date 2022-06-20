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17 минут назад

Директора салона связи осудят за присвоение техники на 8,5 миллиона рублей

Lenta.ru

В Ярославле 31-летнего директора салона связи осудят за присвоение имущества компании на сумму более 8,5 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Директора салона связи осудят за присвоение техники на 8,5 млн
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, мужчина, работая в должности директора офиса продаж средств мобильной связи, тайно забрал из салона 230 товаров, в том числе смартфоны, смарт-часы и другую технику, после чего продал их, а вырученные средства потратил на ставки в букмекерской конторе.

Недостачу выявили во время инвентаризации. Во время расследования фигурант полностью признал вину.

15 апреля сообщалось, что суд Москвы отправил в СИЗО экс-владельца «Аксонбанка» Озерова за крупную растрату.

Происшествия,Аксонбанк,
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