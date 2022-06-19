На крыше церкви в Петербурге нашли труп

На крыше церкви Святой Екатерины на Васильевском острове Санкт-Петербурга нашли труп мужчины.

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Как сообщает МК, тело обнаружил охранник. Как погибший проник на крышу и от чего скончался, выяснят правоохранители.

Храм сейчас находится на реставрации и закрыт.

Ранее "Свободная пресса" писала, что жуткое преступление произошло в Москве — пьяный житель российской столицы заживо сжёг свою супругу. Согласно предварительной информации, в ходе ссоры пьяный 46-летний мужчина облил жену горючей жидкостью и поджёг. От полученных ожогов женщина скончалась на месте.