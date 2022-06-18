Сухогруз у берегов российского города попросил о помощи

«Туапсинский район, порт, на рейде судно под флагом Камеруна, сухогруз с фруктами, сообщил о нарушении балластной системы, крен 10 градусов, столкновений не было», — рассказал собеседник агентства. По его данным, экипаж иностранного судна своими силами пытался провести ремонт системы, на время проведения работ порт Туапсе выделил буксир для откачки воды. В 21:00 капитан сухогруза попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель.