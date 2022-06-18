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22 минуты назад

Сухогруз у берегов российского города попросил о помощи

Lenta.ruиещё 2

Сухогруз под флагом Камеруна у берегов российского города Туапсе попросил о помощи из-за нарушения балластной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края.

«Туапсинский район, порт, на рейде судно под флагом Камеруна, сухогруз с фруктами, сообщил о нарушении балластной системы, крен 10 градусов, столкновений не было», — рассказал собеседник агентства. По его данным, экипаж иностранного судна своими силами пытался провести ремонт системы, на время проведения работ порт Туапсе выделил буксир для откачки воды. В 21:00 капитан сухогруза попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель.

Ранее маломерное судно потерпело бедствие в акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области. В результате случившегося погибли два человека. В МЧС не стали называть точное число людей. Перевернутый катер заметили в 20 километрах от береговой линии.

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