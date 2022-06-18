Украинские террористы с помощью взрывного устройства совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева.
«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — заявил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.
Неизвестные установили взрывное устройство на месте парковки автомобиля Соболева.
В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что мэр Энергодара и двое его охранников были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.