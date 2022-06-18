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45 минут назад

РИА Новости: совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева

RT на русскомиещё 6

Украинские террористы с помощью взрывного устройства совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева.

«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — заявил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.

Неизвестные установили взрывное устройство на месте парковки автомобиля Соболева.

В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что мэр Энергодара и двое его охранников были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.

Следственный комитет России начал расследование по факту покушения.

Происшествия,Видео,Евгений Соболев,Следственный комитет,
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