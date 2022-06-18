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5 минут назад

В СК сообщили о задержании двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР

ТАСС

Следственный комитет РФ установил двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР, они задержаны. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

СК сообщил о задержании двух командиров ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Евгений Вахненко подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса", - отметили в СК.

В отношении них возбуждено дело.

"Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия", - добавили в ведомстве.

По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта 2022 года лейтенант Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах.

"Эти противоправные действия привели к масштабным разрушениям частных домовладений и объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы "Мир", городского спортивного комплекса, детского сада и медицинского учреждения", - сообщили в СК.

Также установлено, что 4 марта Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка Донецкой Народной Республики, в результате чего мужчина погиб на месте.

Происшествия,Армия,Следственный комитет,Гостиница "Мир",Генштаб,
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