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21 минуту назад

Россиянину дали шесть лет за нападение с битой на мэра Иваново

Lenta.ruиещё 1

Суд приговорил к шести годам лишения свободы 33-летнего жителя Ярославля за нападение с битой на мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Об этом в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянину дали шесть лет за нападение с битой на мэра Иваново
Фото: Евгений Павленко / КоммерсантъЕвгений Павленко / Коммерсантъ

Мужчина признан виновным по статье 111.2 УК РФ («Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признал.

Как установил суд, 14 февраля 2019 года ярославец подъехал на автомобиле к дому Шарыпова и, взяв с собой биту, стал его ждать. Когда вернувшийся с работы градоначальник вышел из машины, преступник набросился на него и ударил битой несколько раз по голове. Шарыпов сопротивлялся, и в итоге нападавший ретировался. Мэр получил закрытую черепно-мозговую травму и телесные повреждения.

Преступление было совершено из хулиганских побуждений.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.

Происшествия,Владимир Шарыпов,Следственный комитет,
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