Появились кадры жестокого избиения российского туриста в Абхазии

Сообщается, что кадры с камер видеонаблюдения каналу предоставил подписчик. По словам источника, инцидент произошел в Гагре, Абхазия, в ночь на 15 июня. На записи видно, как несколько человек набрасываются на туриста сзади и начинают его избивать, нанося удары руками и ногами.