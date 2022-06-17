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47 минут назад

СМИ: Военный самолет рухнул в Белгородской области

Елена Прошина

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, летчику удалось катапультироваться, он остался жив.

Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Крушение произошло в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

По их информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России. Летчик эвакуирован на аэродром базирования, угрозы его здоровью нет.

Напомним, что 16 июня в Тюменской области неподалеку от Ялуторовска упал легкомоторный одноместный самолет. При крушении пострадал пилот — сотрудники МЧС достали его из кабины и передали медикам.

Происшествия,Видео,
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