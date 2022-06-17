Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, летчику удалось катапультироваться, он остался жив.

Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Крушение произошло в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

По их информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России. Летчик эвакуирован на аэродром базирования, угрозы его здоровью нет.