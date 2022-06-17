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14 минут назад

ФСБ задержала в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова

Lenta.ruиещё 5

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 31-летнего личного охранника организатора энергетической блокады полуострова Ленура Ислямова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ задержала охранника организатора энергоблокады Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Задержанного, который является гражданином Украины, также подозревают в участии в деятельности террористического незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в России). По данным спецслужбы, мужчина непосредственно участвовал в продуктовой блокаде и в других противоправных акциях в приграничных районах.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» был создан в январе 2016 года, 1 июня 2022 года его признали террористическим. Он формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».

10 декабря 2020 года бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова, который был создателем этого НФО, заочно приговорили к 19 годам колонии за организацию диверсии и призывы к нарушению территориальной целостности России.

Ранее стало известно о задержании в Крыму сотрудниками ФСБ другого участника этого нацбатальона. 51-летнего украинца заподозрили в обеспечении запрещенного формирования деньгами, обмундированием и продуктами. Также, по данным спецслужбы, мужчина неоднократно принимал участие в антироссийских акциях в Геническом районе, в том числе в период проведения специальной военной операции на Украине.

Происшествия,Меджлис крымскотатарского народа,ФСБ,
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