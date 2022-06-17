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44 минуты назад

Сбежавший с зоны на паровозе вор в законе Вятлаг имитировал обморок в Москве

Lenta.ru

Задержанный в Москве вор в законе Сергей Васин, он же Серега Вятлаг, он же Резников, имитировал обморок, после того как его задержали сотрудники уголовного розыска; в криминальной среде Вятлаг известен тем, что сбежал с зоны, угнав паровоз. Об этом сообщает ИА «ПраймКрайм».

Сбежавший с зоны вор в законе имитировал обморок в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, 54-летнего Вятлага задержали за управление мотоциклом Harley Davidson FLT RXSE 2019 года выпуска с поддельными номерами. Ему собираются вменить «воровскую статью» — «Занятие высшего положения в преступной иерархии» УК РФ, наказание по ней составляет от 8 до 15 лет лишения свободы.

При этом Вятлаг не принадлежит ни к какому преступному сообществу. Коронован Васин был в 2003 году и с того момента ни разу не привлекался к уголовной ответственности, а лишь был несколько раз задержан, но задержания носили профилактический характер со стороны правоохранительных органов. В итоге при задержании за былые заслуги, безвредность и оказанное содействие в формировании на себя оперативного материала задержанному предоставили процессуальную лазейку и позволили до предъявления обвинения по антиворовской статье исчезнуть из виду.

До 2003 года Вятлаг был четырежды судим по пяти статьям советского уголовного кодекса, в общей сложности отсидел более 16 лет за убийство, угон и кражи, а позже — и за попытку побега с производственной территории колонии на паровозе.

За год до убийства Деда Хасана Вятлаг перешел к группировке Ониани, но не смог «стать своим» для них. В итоге Вятлаг отдалился от дел и стал байкером.

Происшествия,Сергей Васин,
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