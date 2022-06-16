На Тверской улице в Москве загорелся жилой дом, пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

По словам представителя экстренных служб, возгорание возникло на кровле восьмиэтажного дома 1902 года постройки на Тверской улице.

«Пожару присвоен второй номер сложности из пяти максимальных», - пояснил он.

По предварительным данным площадь возгорания - около 400 кв. метров. На месте работают несколько пожарных расчетов, а движение по улице в сторону центра ограничено до одной полосы, пишет «Комсомольская правда».

На кадрах, которые привело издание, видно поднимающиеся над зданием клубы дыма.