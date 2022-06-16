На Тверской улице в Москве загорелся жилой дом, пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
По словам представителя экстренных служб, возгорание возникло на кровле восьмиэтажного дома 1902 года постройки на Тверской улице.
«Пожару присвоен второй номер сложности из пяти максимальных», - пояснил он.
По предварительным данным площадь возгорания - около 400 кв. метров. На месте работают несколько пожарных расчетов, а движение по улице в сторону центра ограничено до одной полосы, пишет «Комсомольская правда».
На кадрах, которые привело издание, видно поднимающиеся над зданием клубы дыма.
Ранее начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов был госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Тогда пожару был присвоен наивысший, пятый ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,1 тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек.