«С момента инцидента мы находимся на связи с Аленой Долецкой и ее командой. Уже в день инцидента мы оказали полное содействие правоохранительным органам в идентификации курьера и отстранили его от сотрудничества с нашим сервисом», — рассказали в пресс-службе.