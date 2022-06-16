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10 минут назад

Delivery Club отреагировала на инцидент с экс-редактором Vogue Аленой Долецкой

Мослента

Сбившего известную журналистку, экс-главреда Vogue Алену Долецкую курьера уволили. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club.

«С момента инцидента мы находимся на связи с Аленой Долецкой и ее командой. Уже в день инцидента мы оказали полное содействие правоохранительным органам в идентификации курьера и отстранили его от сотрудничества с нашим сервисом», — рассказали в пресс-службе.

Представители сервиса также выразили сожаления по поводу случившегося.

«Мы еще раз приносим искренние извинения Алене Долецкой и ее команде, желаем всем скорейшего выздоровления», –– заявили представители организации.

В компании сообщили, что на доставку заказов велокурьерам дается достаточно времени для безопасного передвижения по городу. «В Delivery Club над таймерами работает специальная команда, которая регулярно находит новые удобные для курьеров решения. При подсчете времени, которое дается на доставку, алгоритм учитывает разные условия, включая погодные. Грубые нарушения ПДД санкционируются блокировками, такие курьеры лишаются возможности сотрудничать с нашим сервисом», — говорится в сообщении.

Долецкая рассказала о своем состоянии после ДТП

Во вторник, 7 июня, стало известно, что курьер сервиса совершил наезд на журналистку в Кропоткинском переулке. После инцидента Долецкая самостоятельно добралась до клиники, где ей диагностировали травмы руки.

Происшествия,Видео,Алена Долецкая,
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