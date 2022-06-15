Российский флаг похищен в консульстве РФ в Северной Македонии

В консульстве России в Битоле неизвестный похитил российский флаг, ведутся поиски злоумышленника. Об этом пишет национальный портал «Фактор».

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Издание отметило, что инцидент произошел 14 июня. После чего сотрудник дипломатического представительства России сообщил о похищении в полицию.

Правоохранительные органы принимают меры для раскрытия дела и поиска злоумышленника.

После начала российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, сотрудники российского посольства в Нидерландах начали получать угрозы физической расправы и письма с белым порошком. Подверглись нападениям дипмиссии России в Дублине, Таллине и в Исландии, а в Литве избили третьего секретаря посольства.