Актер из «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» утонул в озере

Актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль утонул в Лемболовском озере на базе отдыха в Ленобласти. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Мужчина, который был известен по эпизодическим ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила», пропал 11 июня. 14 июня администратор базы отдыха обратился в полицию и заявил, что увидел в воде силуэт человека. Сотрудники МВД достали тело из озера и отправили его в морг на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Отмечается, что актер находился в озере без одежды. На его руке была синяя повязка, а также часы.

Эль Уалиди Жамаль скончался на 47-м году жизни. Среди других работ актера — «Спецназ», «Агент национальной безопасности-4» и «Черный ворон».