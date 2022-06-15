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1 час назад

Актер из «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» утонул в озере

Lenta.ruиещё 2

Актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль утонул в Лемболовском озере на базе отдыха в Ленобласти. Об этом сообщает KP.RU.

Актер из «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» утонул в озере
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Мужчина, который был известен по эпизодическим ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила», пропал 11 июня. 14 июня администратор базы отдыха обратился в полицию и заявил, что увидел в воде силуэт человека. Сотрудники МВД достали тело из озера и отправили его в морг на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Отмечается, что актер находился в озере без одежды. На его руке была синяя повязка, а также часы.

Эль Уалиди Жамаль скончался на 47-м году жизни. Среди других работ актера — «Спецназ», «Агент национальной безопасности-4» и «Черный ворон».

В прошлом году в Москве-реке утонул основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Музыкант решил покататься на лыжах по замерзшей реке. Липницкий доехал на автомобиле до парковки одного из пляжей, откуда со своей собакой пошел по льду. Через некоторое время местные жители заметили на льду реки тонущего мужчину. Предполагается, что рокер случайно оказался в воде, так как не заметил, что лед на том участке реки уже сошел.

Происшествия,Александр Липницкий,
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