Женщина утонула в Покровском пруду в Москве. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил Telegram-канал LiveCorr. Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

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По данным канала, инцидент произошел в районе улицы Дорожная в Южном Чертанове. Очевидцы вытащили утонувшую из водоема и пытались привести ее в чувства. Однако спасти женщину не удалось даже прибывшим на место медикам. Она была мертва.

«Для уточнения данной информации нужно обратиться в пресс-службу Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, вопросами утопленников занимаются там», — сказали «Мосленте» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В пресс-службе Департамента на звонок не ответили.