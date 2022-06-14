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46 минут назад

Женщина утонула в Покровском пруду в Москве

Мослента

Женщина утонула в Покровском пруду в Москве. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил Telegram-канал LiveCorr. Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Женщина утонула в Покровском пруду в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, инцидент произошел в районе улицы Дорожная в Южном Чертанове. Очевидцы вытащили утонувшую из водоема и пытались привести ее в чувства. Однако спасти женщину не удалось даже прибывшим на место медикам. Она была мертва.

«Для уточнения данной информации нужно обратиться в пресс-службу Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, вопросами утопленников занимаются там», — сказали «Мосленте» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В пресс-службе Департамента на звонок не ответили.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Королев четырехлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,МЧС России,
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