Выпавший из лодки путешественник проплыл 17 км в кишащих акулами водах

В Панаме путешественник из Австралии упал в кишащие акулами воды, проплыл 17 километров и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Samson Bush / Pexels Samson Bush / Pexels

В 2019 году Джон Дир продал все свое имущество и отправился путешествовать по миру. Вечером в среду, 8 июня, в конце 30-часового пути из Колумбии в Панаму, австралиец поставил лодку, шедшую со включенным мотором и поднятыми парусами, на автопилот и начал рыбачить. Ему удалось поймать большого тунца и, обрадовавшись улову, Дир решил попытать удачу снова. Он закинул удочку в море, неожиданно потерял равновесие и упал за борт.

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Поскольку лодка была на автопилоте, она продолжила путешествие уже без капитана. Первое время Дир, на котором не было спасательного жилета, в ужасе барахтался в воде, но затем взял себя в руки и попытался высмотреть ближайший берег. У него было мало времени: до заката оставался всего час. Увидев землю, австралиец начал грести в ее сторону. Долгое время ему казалось, что он вообще не приближается к берегу, но он не давал этим мыслям взять над собой верх.

«Я все твердил и твердил сам себе вслух, что я уже близко, у меня получится, я это смогу. Я всеми силами сохранял оптимизм, чтобы не потерять рассудок», — признался Дир.

Когда стемнело, он почувствовал, что кто-то укусил его за ногу.

«Я обезумел от страха, когда подумал, что это акула. Я начал кричать, пинать и бить воду, чтобы напугать рыбу. Я знал, что мои силы на исходе и продолжал плыть, несмотря ни на что. Вскоре я понял, что рыбы все еще меня кусают», — вспомнил Дир.

Когда австралиец наконец добрался до скал и вылез из воды, он лег, чтобы прийти в себя, и уснул. Дир просыпался каждый час, потому что камни были очень острыми, но был настолько изможден, что засыпал вновь. Утром он нашел бревно и соорудил из него и своей рубашки флаг, чтобы привлечь внимание проплывающих мимо кораблей. С третьей попытки ему удалось получить помощь и добраться до берега. Позже Дир узнал от полицейских, что место, где он выпал из лодки, известно местным как одна из самых населенных акулами точек.

Из-за того, что лодка мужчины потерпела крушение, все его вещи, в том числе документы, утонули. В итоге Дир оказался в Панаме без паспорта и одежды. Поскольку австралиец все продал, чтобы купить лодку, он был вынужден открыть сбор средств на краудфандинговой платформе. Он признается, что, хотя ему очень грустно, что все его накопления в буквальном смысле пошли ко дну, он очень рад, что смог выжить, и у него наконец-то появилась по-настоящему интересная история о путешествии.