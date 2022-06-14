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26 минут назад

Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана

Елена Прошина

Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками произошла на погранпереходе Кех, который расположен в 10 километрах от центра таджикского джамоата Ворух. Как сообщает РИА Новости, в результате конфликта погиб один таджикский военнослужащий.

Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в 6:00 по местному времени. Как рассказал собеседник агентства, киргизские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана. Сейчас между сторонами ведутся переговоры — в них участвуют командующий погранвойсками Раджабали Рахмонали, а также глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

В свою очередь, в пресс-центре погранслужбы Киргизии сообщили, что к конфликту привел выстрел c территории Таджикистана в сторону киргизского пограничного поста Булак-Башы. В ответ киргизские пограничники выстрелили в сторону таджикского поста.

Напомним, что с начала месяца это уже второй инцидент на таджикско-киргизской границе. 3 июня на том же участке тоже произошла перестрелка. Как заявляли в МИД Таджикистана, она началась после того, как военнослужащие из Киргизии проникли на блокпост на погранпереходе Кех.

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