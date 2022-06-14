Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», — указано в сообщении.