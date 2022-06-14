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22 минуты назад

В ЦБ рассказали про новые методы мошенничества при обмене кешбэка на рубли

Газета.Ruиещё 4

Центральный банк России выявил новый метод мошенничества со стороны фальшивых «сотрудников банка», которые предлагают обмен кешбэка на рубли, сообщает ТАСС.

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потенциальным жертвам звонят по телефону и предлагают обменять «накопленные за покупки кешбек и бонусные баллы».

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», — указано в сообщении.

Ранее в ЦБ раскрыли новую схему мошенничества с финансовыми пирамидами.

Директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что последнее время при создании пирамид активно используются криптовалюты. Например, в криптовалюте принимают средства у вкладчиков и обещают в ней дальнейшие выплаты.

Происшествия,Валерий Лях,Банк России,
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