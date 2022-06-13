В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
44 минуты назад

Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке возросло до 18

Lenta.ru

Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Майского рынка в Буденновском районе Донецка возросло до 18, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке возросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Помимо этого, были повреждены несколько домов на улицах Стрелковая и Полоцкая.

«На территории Майского рынка погибли: мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения, ребенок (мальчик) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка», — уточнили представители СЦКК.

О том, что центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ, стало известно ранее в понедельник, 13 июня. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району. По словам советника главы правительства ДНР Яна Гагина, снаряды попали в людный рынок в центре города.

Происшествия,Ян Гагин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители