В Крыму спасатели нашли мертвыми 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку, унесенных накануне в открытое море на надувном матрасе, сообщает СУ СК по региону. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи-криминалисты совместно с представителями МВД и МЧС республики.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщает ведомство.

Также за следственным процессом следят региональные органы прокуратуры. Надзорное ведомство, в том числе, даст оценку исполнению родительских обязанностей со стороны семей несовершеннолетних.

При этом отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания.