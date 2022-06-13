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9 минут назад

В Крыму нашли мертвыми детей, унесенных на матрасе в море

News.ru

В Крыму спасатели нашли мертвыми 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку, унесенных накануне в открытое море на надувном матрасе, сообщает СУ СК по региону. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи-криминалисты совместно с представителями МВД и МЧС республики.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщает ведомство.

Также за следственным процессом следят региональные органы прокуратуры. Надзорное ведомство, в том числе, даст оценку исполнению родительских обязанностей со стороны семей несовершеннолетних.

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При этом отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания.

12 июня в Сакском районе Крыма из-за порывистого ветра в открытое море унесло на надувном матрасе двух малолетних детей. Инцидент произошел на одном из пляжей Штормовского сельского поселения. Поиски пропавших велись около суток.

Происшествия,Следственный комитет,
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