На бывшую участницу Pussy Riot завели уголовное дело

Против бывшей участницы панк-группы Pussy Riot и муниципального депутата Басманного района Москвы Люси Штейн возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии. Об этом сообщает News.ru.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Портал опубликовал скриншот соответствующего протокола, который поступил в Останкинский суд российской столицы. Это произошло еще 8 июня. Подробности по содержанию дела пока не приводятся.

Люся Штейн тайно покинула Россию в апреле 2022 года. Она сбежала из-под ареста по «санитарному делу» вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной и направилась в Вильнюс.