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1 час назад

Четверо россиян погибли в результате инцидента на Волге

Илья Родин

Четыре человека погибли при столкновении катера с грузовым теплоходом на Волге в Чувашии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Четверо россиян погибли в результате инцидента на Волге
Фото:  Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости

«По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера «Волжанка Voyager 67» с [грузовым] теплоходом «Коломенский 803». В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что транспортная прокуратура Чувашии начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с этим инцидентом. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

«Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи», - сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Столкновение произошло в Моргаушском районе Чувашии на 1147-м километре судового хода Волги. Катер врезался в баржу, которая перевозила гипс, уточняет издание «Лайф».

Происшествия,Следственный комитет,
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