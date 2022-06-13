Четверо россиян погибли в результате инцидента на Волге

Четыре человека погибли при столкновении катера с грузовым теплоходом на Волге в Чувашии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости

«По предварительным данным, около 23.55 12 июня на 1147-м километре судового хода реки Волга произошло столкновение катера «Волжанка Voyager 67» с [грузовым] теплоходом «Коломенский 803». В результате происшествия погибли четверо человек, находившихся на маломерном судне. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что транспортная прокуратура Чувашии начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства в связи с этим инцидентом. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

«Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи», - сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.