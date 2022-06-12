Мужчина подавился насмерть в ресторане в центре Москвы

Мужчина подавился в одном из ресторанов в центре Москвы, а после госпитализации скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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В публикации отмечается, что 38-летнему мужчине на месте попытались оказать первую помощь сотрудники ресторана. В больницу пострадавшего доставили уже в состоянии клинической смерти.

Издание подчеркивает, что врачи боролись за жизнь мужчины, но спустя несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

Ранее врачи больницы имени профессора Розанова в Московской области спасли пациентку, которая мучилась приступами удушья.

Женщина, поступившая в больницу, пожаловалась, что ее тошнит и она не может дышать. Выяснилось, что в горле у нее застрял лавровый лист.

После удаления лаврового листа пациентку отпустили домой с рекомендациями по лечению.

До этого сообщалось, что жительница Москвы задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных.