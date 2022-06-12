Мужчина подавился насмерть в ресторане в центре Москвы

Мужчина подавился в одном из ресторанов в центре Москвы, а после госпитализации скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В публикации отмечается, что 38-летнему мужчине на месте попытались оказать первую помощь сотрудники ресторана. В больницу пострадавшего доставили уже в состоянии клинической смерти.
Издание подчеркивает, что врачи боролись за жизнь мужчины, но спустя несколько часов он скончался, не приходя в сознание.
Ранее врачи больницы имени профессора Розанова в Московской области спасли пациентку, которая мучилась приступами удушья.
Женщина, поступившая в больницу, пожаловалась, что ее тошнит и она не может дышать. Выяснилось, что в горле у нее застрял лавровый лист.
После удаления лаврового листа пациентку отпустили домой с рекомендациями по лечению.
До этого сообщалось, что жительница Москвы задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных.
Она участвовала в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре и сумела одержать победу, съев больше всех пирожных, но не смогла их все прожевать, из-за чего подавилась и задохнулась.