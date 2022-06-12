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57 минут назад

Град размером с яйцо изрешетил автомобили в Смоленской области

Газета.Ruиещё 1

В Смоленской области градом повредило несколько автомобилей, рассказали местные жители в сообществе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте», которые опубликовали фотографии побитых осадками машин.

Крупный град повредил автомобили в Смоленске
Фото: smolensk67/vk.comsmolensk67/vk.com

«Крупный град побил автомобили. Со стороны может и вовсе показаться, что автомобили расстреляны автоматной очередью», — говорят очевидцы.

О возможной непогоде метеорологи не предупредили граждан и спасателей, сообщили агентству ТАСС представители экстренных служб региона.

«К нам обратилась женщина — у нее сильно побило машину, крупный град, размером с куриное яйцо. Град прошел в поселке Красный Бор и микрорайоне Ясенная», — сказала представитель ЕДДС по Смоленску.

В полицию обратились как минимум пять местных жителей с сообщением о повреждении автомобилей после града, согласно данным оперативного дежурного УМВД России по Смоленску.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности ДТП с мотоциклистом-гаишником.

Происшествия,ГИБДД,
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