Крупный град повредил автомобили в Смоленске

В Смоленской области градом повредило несколько автомобилей, рассказали местные жители в сообществе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте», которые опубликовали фотографии побитых осадками машин.
«Крупный град побил автомобили. Со стороны может и вовсе показаться, что автомобили расстреляны автоматной очередью», — говорят очевидцы.
О возможной непогоде метеорологи не предупредили граждан и спасателей, сообщили агентству ТАСС представители экстренных служб региона.
«К нам обратилась женщина — у нее сильно побило машину, крупный град, размером с куриное яйцо. Град прошел в поселке Красный Бор и микрорайоне Ясенная», — сказала представитель ЕДДС по Смоленску.
В полицию обратились как минимум пять местных жителей с сообщением о повреждении автомобилей после града, согласно данным оперативного дежурного УМВД России по Смоленску.
Ранее в ГИБДД рассказали подробности ДТП с мотоциклистом-гаишником.