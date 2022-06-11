Экс-депутата Госдумы обнаружили мертвым в Москве

Бывшего депутата Госдумы от партии ЛДПР Юрия Мамонова нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Тело бывшего народного избранника обнаружили в квартире дома на Садовой-Кудринской улице. Источник издания огласил версию, согласно которой Мамонов мог скончаться от острой сердечной недостаточности.
Официальных комментариев по поводу обстоятельств смерти Мамонова пока нет. Неизвестно, есть ли следы насильственной смерти на теле экс-парламентария.
Юрию Мамонову было 64 года. Он являлся депутатом Госдумы РФ с 2000 по 2003 год. Входил в комитет по энергетике, транспорту и связи.