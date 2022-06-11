Экс-депутата Госдумы обнаружили мертвым в Москве

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Тело бывшего народного избранника обнаружили в квартире дома на Садовой-Кудринской улице. Источник издания огласил версию, согласно которой Мамонов мог скончаться от острой сердечной недостаточности.

Официальных комментариев по поводу обстоятельств смерти Мамонова пока нет. Неизвестно, есть ли следы насильственной смерти на теле экс-парламентария.