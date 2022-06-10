В Сербии с валютой и бриллиантами задержали экс-руководителя СБУ

На территории Сербии задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.
По данным издания «Страна», генерал пытался перевезти через границу 600 тыс. евро наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Наумов пытался пересечь границу в сопровождении гражданина Германии, которого тоже задержали.
Сейчас мужчины находятся в изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов. Согласно законодательству Сербии, им грозит до 12 лет тюрьмы.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.