В Москве арестовали офицера службы собственной безопасности ФСБ

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд в пятницу арестовал старшего оперуполномоченного службы собственной безопасности ФСБ по Самарской области капитана Ивана Гудкова по обвинению во взятке на сумму около 2,3 млн рублей. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ивану Гудкову, обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 8 августа" , - сказано в решении судьи.

В нем указано, что, находясь на свободе, офицер может скрыться от следствия, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей.

Согласно версии обвинения, в 2021 году Гудков обещал ранее судимому самарскому предпринимателю Максиму Жданову помощь в решении проблем с полицией. С помощью своих связей офицер ФСБ предотвратил проверку со стороны полицейских в отношении коммерческой организации, принадлежащей бизнесмену. Взамен Гудков потребовал деньги. Жданов лично и через сестру сотрудника ФСБ передал в разное время и в разных районах Самары средства на общую сумму 2,3 млн рублей.

Сам Гудков заявил в суде, что вину не признает и считает себя жертвой оговора со стороны Жданова. В материалах дела сказано, что в отношении самого предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").