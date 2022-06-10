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44 минуты назад

Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей

Елена Прошина

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который был ранее задержан по делу о хищении 900 млн рублей, признал вину и заключил сделку со следствием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», - написал политик.

Хинштейн добавил, что с Митволем его связывают многолетние товарищеские отношения и он не хочет верить в обвинение, предъявленное экс-чиновнику - фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро. Однако и не верить в это тоже невозможно.

«При таких обстоятельствах - считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», - считает депутат.

Ранее стало известно, что Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково. По некоторым данным, он планировал уехать в Дубай. Далее бывшего чиновника доставили в Красноярск, где избрали меру пресечения в виде ареста на 1 месяц 17 дней.

"Увели на беседу": подробности задержания Олега Митволя

Митволю вменяют статью «Мошенничество в особо крупном размере», по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия,Олег Митволь,Александр Хинштейн,Росприроднадзор,Международный аэропорт Внуково,Госдума,
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