Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который был ранее задержан по делу о хищении 900 млн рублей, признал вину и заключил сделку со следствием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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«Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», - написал политик.

Хинштейн добавил, что с Митволем его связывают многолетние товарищеские отношения и он не хочет верить в обвинение, предъявленное экс-чиновнику - фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро. Однако и не верить в это тоже невозможно.

«При таких обстоятельствах - считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», - считает депутат.

Ранее стало известно, что Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково. По некоторым данным, он планировал уехать в Дубай. Далее бывшего чиновника доставили в Красноярск, где избрали меру пресечения в виде ареста на 1 месяц 17 дней.