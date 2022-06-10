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25 минут назад

Александр Хинштейн сообщил о признании вины Олегом Митволем

Говорит Москва

Александр Хинштейн сообщил о признании вины Олегом Митволем. Кроме того, по словам депутата Госдумы, бывший замруководителя Росприроднадзора заключил сделку со следствием.

Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием. Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», — написал парламентарий в Telegram.

Сегодня суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей. Защита намерена обжаловать его арест.

Строительство красноярского метрополитена началось в 1995 году, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свёрнуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

"Увели на беседу": подробности задержания Олега Митволя

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие подземки. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена.

В декабре 2019 года Митволь, который был председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИз», заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращён на доработку.

Происшествия,Олег Митволь,Александр Усс,Александр Хинштейн,Росприроднадзор,Госдума,
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