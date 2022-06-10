В Нидерландах завершились слушания по делу о крушении MH17

Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Хендрик Стейнхейс назначил следующее заседание на 22 сентября, однако оно будет носить технический характер.
«Суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов, ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт — 17 ноября», — заявил судья.
Он отметил, что судья могут огласить свой вердикт и раньше, однако этот процесс может затянуться и до 22 декабря. В свою очередь обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен и попросил себя оправдать.
Ранее группа американских экспертов признала, что сделанные российским оборонным концерном «Алмаз-Антей» расчеты повреждений рейса MH17 являются наиболее правдоподобными и соответствуют характеру урона, обнаруженного на обломках самолета.