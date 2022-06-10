В Нидерландах завершились слушания по делу о крушении MH17

Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов, ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт — 17 ноября», — заявил судья.

Он отметил, что судья могут огласить свой вердикт и раньше, однако этот процесс может затянуться и до 22 декабря. В свою очередь обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен и попросил себя оправдать.