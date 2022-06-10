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56 минут назад

Жена Укупника сбила пешехода в центре Москвы

Алиса Селезнёва

Жена певца Аркадия Укупника Наталья попала в ДТП на Нижней Красносельской улице: женщина сбила человека на пешеходном переходе. Она лично доставила пострадавшего в больницу, его жизни ничего не угрожает, пишет Telegram-канал Mash.

Жена Укупника сбила пешехода в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на красный свет и не смотрел по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров.

Наталья не стала дожидаться приезда скорой и лично доставила пострадавшего в больницу на своем Porsche, а после вместе с мужем приехала в отдел полиции. Состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает. На жену Аркадия Укупника составлен протокол, пишет Mash.

Ранее в центре Москвы, на улице Сретенка, автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшим оказался курьер на электровелосипеде, он госпитализирован.

В машине находился депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что факт столкновения не видел, однако сам попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего.

Происшествия,Сергей Миронов,Госдума,
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