СМИ: Митволю грозит 10 лет колонии

Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о хищении 900 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.
Сегодня стало известно, что экс-заместителя главы Росприроднадзора, бывшего московского префекта Олега Митволя, задержали в аэропорту Внуково. По словам его помощницы, ехавшего отдыхать Митволя увели «на беседу». По данным РБК, из Внуково Митволь планировал отправиться в Дубай.
Источник в силовых структурах отметил, что бывшего чиновника доставили в Красноярск, где избрали меру пресечения в виде ареста.
«Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на 1 месяц 17 дней», - пояснил он.
По статье «Мошенничество в особо крупном размере» Митволю грозит до 10 лет лишения свободы. В СИЗО он помещен как минимум до 24 июля. При этом еще один источник агентства в правоохранительных органах заявил, что расследованием занимается местное управление ФСБ.
Официально фабула дела пока не раскрывается, но арест Митволя связывают с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. В 2018 на актуализацию проекта были выделены 1 млрд федеральных рублей. Контракт на подготовку проектно-сметной документации получила компания «Красноярск ТИСИЗ», председателем совета директоров которой является Олег Митволь.