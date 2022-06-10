СМИ: Митволю грозит 10 лет колонии

Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о хищении 900 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

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Сегодня стало известно, что экс-заместителя главы Росприроднадзора, бывшего московского префекта Олега Митволя, задержали в аэропорту Внуково. По словам его помощницы, ехавшего отдыхать Митволя увели «на беседу». По данным РБК, из Внуково Митволь планировал отправиться в Дубай.

Источник в силовых структурах отметил, что бывшего чиновника доставили в Красноярск, где избрали меру пресечения в виде ареста.

«Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на 1 месяц 17 дней», - пояснил он.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере» Митволю грозит до 10 лет лишения свободы. В СИЗО он помещен как минимум до 24 июля. При этом еще один источник агентства в правоохранительных органах заявил, что расследованием занимается местное управление ФСБ.