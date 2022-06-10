В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
7 минут назад

СМИ: Митволю грозит 10 лет колонии

Алиса Селезнёва

Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о хищении 900 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

СМИ: Митволю грозит 10 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня стало известно, что экс-заместителя главы Росприроднадзора, бывшего московского префекта Олега Митволя, задержали в аэропорту Внуково. По словам его помощницы, ехавшего отдыхать Митволя увели «на беседу». По данным РБК, из Внуково Митволь планировал отправиться в Дубай.

Источник в силовых структурах отметил, что бывшего чиновника доставили в Красноярск, где избрали меру пресечения в виде ареста.

«Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на 1 месяц 17 дней», - пояснил он.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере» Митволю грозит до 10 лет лишения свободы. В СИЗО он помещен как минимум до 24 июля. При этом еще один источник агентства в правоохранительных органах заявил, что расследованием занимается местное управление ФСБ.

ФСБ задержала Митволя при попытке улететь из страны

Официально фабула дела пока не раскрывается, но арест Митволя связывают с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. В 2018 на актуализацию проекта были выделены 1 млрд федеральных рублей. Контракт на подготовку проектно-сметной документации получила компания «Красноярск ТИСИЗ», председателем совета директоров которой является Олег Митволь.

Происшествия,Олег Митволь,Росприроднадзор,Международный аэропорт Внуково,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители