Стали известны подробности ареста участка Невзорова

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. О подробностях стало известно ТАСС.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе инстанции.

Уточняется, что арест наложен в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).

О том, что недвижимость Невзорова была арестована, стало известно утром 10 июня. Предполагалось, что стоимость участка составляет почти 8 миллионов рублей. На его территории находятся особняк, хозяйственные постройки и конюшни.