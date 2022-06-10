В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
12 минут назад

Стали известны подробности ареста участка Невзорова

Lenta.ru

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. О подробностях стало известно ТАСС.

Стали известны подробности ареста участка Невзорова
Фото: WikipediaWikipedia

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе инстанции.

Уточняется, что арест наложен в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).

О том, что недвижимость Невзорова была арестована, стало известно утром 10 июня. Предполагалось, что стоимость участка составляет почти 8 миллионов рублей. На его территории находятся особняк, хозяйственные постройки и конюшни.

Невзоров получил гражданство Украины «за выдающиеся заслуги»

Ранее сообщалось, что Невзоров вместе с супругой Лидией Невзоровой могли получить гражданство Украины. Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Невзоров обращался с такой просьбой, но пока не получил гражданство.

Происшествия,Лидия Невзорова,Алексей Данилов,Александр Невзоров,Верховный суд,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители