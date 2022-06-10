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23 минуты назад

ФСБ задержала Митволя перед рейсом в Дубай

Мария Иванова

Экс-заместителя главы Росприроднадзора, бывшего московского префекта Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково и позже арестовали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах и собеседника, знакомого с материалами дела против Митволя.

ФСБ задержала Митволя при попытке улететь из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным РБК, из Внуково Митволь планировал отправиться в Дубай.

Собеседники издания заявили, что бывшего чиновника заподозрили в хищении 900 миллионов рублей, которые связанная с ним проектная организация получила на строительство красноярского метро.

РБК утверждает, что из Внуково Митволя отправили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц.

Помощница Митволя назвала информацию об аресте неподтвержденной, отметив, что он действительно планировал уехать в Дубай не отдых.

Митволь был заместителем главы Росприроднадзора с 2004-го по лето 2009 года.

Затем Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы, назначил Митволя на пост префекта Северного административного округа. Осенью 2010-го от занимаемой должности Митволя освободил исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин.

В конце 2021 года красноярские власти выпустили приказ о планировке территории для строительства первой линии метро Красноярска. Разработкой проекта занималась связанная с Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ».

Митволь сообщал, что строительные работы намечены на апрель 2022 года.

Как пишет РБК, по версии следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ, но получил оплату в полном размере.

Происшествия,Олег Митволь,Юрий Лужков,Владимир Ресин,Росприроднадзор,Международный аэропорт Внуково,ФСБ,
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