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17 минут назад

Сильный туман помешал приземлению самолетов в Екатеринбурге

Елена Прошина

Девять самолетов, которые должны были приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово, ушли на запасные аэродромы в Челябинске и Тюмени из-за сложных метеоусловий. Как сообщает ТАСС, город накрыл сильный туман.

Сильный туман помешал приземлению самолетов в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, были перенаправлены три рейса из Москвы (S7 1173, ДР 405, ДР 403), два — из Санкт-Петербурга (ДР 515 и FV 6401), а также рейсы из Оша (U6 2904 ) и Бишкека (U6 2986). Известно, что отправление еще 10 рейсов задержано. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Как сообщает URA.RU, некоторым самолетам пришлось сделать по несколько кругов над Кольцово, прежде чем их направили на запасные аэродромы соседних городов. Также отмечается, что шесть рейсов, перенаправленных в аэропорт Челябинска, уже возвращаются обратно, в Екатеринбург.

Происшествия,АК S7,Аэропорт Кольцово,
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