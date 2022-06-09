Сильный туман помешал приземлению самолетов в Екатеринбурге

Девять самолетов, которые должны были приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово, ушли на запасные аэродромы в Челябинске и Тюмени из-за сложных метеоусловий. Как сообщает ТАСС, город накрыл сильный туман.

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В частности, были перенаправлены три рейса из Москвы (S7 1173, ДР 405, ДР 403), два — из Санкт-Петербурга (ДР 515 и FV 6401), а также рейсы из Оша (U6 2904 ) и Бишкека (U6 2986). Известно, что отправление еще 10 рейсов задержано. С пассажирами работают представители авиакомпаний.