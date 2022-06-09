Появились подробности гибели троих полицейских в ДТП

По данным ведомства, 9 июня примерно в 8 утра на 932 километре трассы Челябинск – Новосибирск водитель машины Lada Vesta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes. От удара сотрудники полиции скончались на месте. Отмечается, что на момент смертельной аварии они находились в командировке. Как рассказал «Ленте.ру» источник, погибшие были оперуполномоченными томской полиции, они ехали из Челябинска в Томск.