Суд заменил наказание Соболь за проникновение в чужую квартиру

Симоновский районный суд Москвы в среду заменил наказание бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь с исправительных работ на лишение свободы по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Судом удовлетворено ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москве о замене Соболь Л. Э., осужденной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия), наказания с исправительных работ на лишение свободы", - сказала собеседница агентства.

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Ранее мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Позже Перовский суд признал законным решение суда первой инстанции.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись ему брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева.

14 апреля суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы и заменил Соболь, ранее осужденной по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы. С учетом этого решения в колонии осужденной предстоит провести пять месяцев и 26 дней с момента ее задержания или экстрадиции.