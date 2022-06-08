Суд заменил наказание Соболь за проникновение в чужую квартиру

Симоновский районный суд Москвы в среду заменил наказание бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь с исправительных работ на лишение свободы по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Судом удовлетворено ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москве о замене Соболь Л. Э., осужденной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия), наказания с исправительных работ на лишение свободы", - сказала собеседница агентства.
Ранее мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Позже Перовский суд признал законным решение суда первой инстанции.
По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись ему брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева.
14 апреля суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы и заменил Соболь, ранее осужденной по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы. С учетом этого решения в колонии осужденной предстоит провести пять месяцев и 26 дней с момента ее задержания или экстрадиции.
Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 года признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь было запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Но вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию. Она была объявлена в розыск.