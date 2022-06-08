Сбивший пешеходов в Берлине оказался выходцем из Армении

Полиция Берлина установила личность человека, сбившего пешеходов на улице Тауэнтциенштрассе, сообщает РИА «Новости».

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В пресс-службе полиции города сообщили, что виновник происшествия - 29-летний проживающий в Берлине немец армянского происхождения.

Инцидент произошел утром в среду, 8 июня, на улице Тауэнтциенштрассе в районе Шарлоттенбург в западной части Берлина. Мужчина на автомобиле врезался в толпу людей, затем вернулся на проезжую часть, после чего еще раз заехал на тротуар и въехал в витрину здания.

В результате ЧП один человек погиб, еще по меньшей мере восемь пострадали. Причины инцидента пока не известны. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Виновник происшествия задержан. Он также получил ранения.