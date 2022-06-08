В Тамбове застрелили «сахарного короля»

Директор Кирсановского сахарного завода Юрий Хохлов застрелен в Тамбовской области. в его убийстве подозревается местный предприниматель, пишет «Пятый канал».

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По данным прокуратуры области, тело мужчины с огнестрельными ранениями было найдено сегодня около 9.00 на территории агрофирмы «Рудовская».

«Неподалеку, в 1,5 км от места убийства, обнаружен труп 49-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Накануне бизнесмен прилетел в деревню Рудовка, чтобы осмотреть поля принадлежащей ему агрофирмы. Там он встретился с предпринимателем Владимиром Левкиным, с которым у него на протяжении четырех лет был конфликт, отмечает РЕН ТВ.

Источник издания пояснил, что Левкин засеял поле подсолнечником, а по указанию Хохлова его уничтожили.

Сегодня утром Левкин пришел на встречу с Хохловым с карабином «Вепрь» и застрелил бизнесмена, а затем совершил суицид.

Юрию Хохлову принадлежит агрохолдинг «АСБ», который объединяет семь предприятий в сфере агробизнеса и сельскохозяйственной переработки в Тамбовской, Воронежской, Пензенской и Волгоградской областях, в том числе Кирсановcкий и Грибановский сахарные заводы, отмечает Telegram-канал SHOT.