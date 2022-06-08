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1 час назад

Строительные леса обрушились в центре Москвы

Елена Прошина

Строительные леса обрушились при покраске административного здания в Леонтьевском переулке в центре Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, по предварительной информации, пострадал человек.

Строительные леса обрушились в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина находился возле конструкции в момент обрушения и не успел отбежать. По информации Telegram-канала «112», пострадал 28-летний рабочий Пахеджан Кароров. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.

В столичной прокуратуре сообщили, что сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Ситуация находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.

Напомним, что двухэтажное здание на Леонтьевском переулке, 5/1 является особняком XIХ века, оно было построено по проекту архитектора Виктора Александровича Гартмана.

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